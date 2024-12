Festa de Nossa Senhora da Conceição muda linhas de ônibus em Salvador

Festejos de padroeira da Bahia afetam trânsito de Salvador - Foto: Igor Santos | Secom PMS

O itinerário de algumas linhas de ônibus sofrerá alteração neste domingo, 8, em função dos festejos de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Bahia. As mudanças ocorrerão em trajetos que passam pelo Comércio.

De acordo com a Semop, os ônibus que trafegam pela Avenida da França com destino ao Campo Grande através da Avenida Lafayete Coutinho (Contorno) terão como opção de tráfego a Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins e Ladeira da Montanha.

Já as linhas que trafegam pelo Campo Grande e Vale do Canela com destino ao Elevador Lacerda/Comércio (Cidade Baixa) com destino à Avenida Lafayete Coutinho seguirão pelo Politeama, Piedade, Avenida Joana Angélica, Nazaré, Túnel Américo Simas, Avenida da França, Rua da Bélgica e Avenida Estados Unidos.

Além dos ônibus, o órgão informou que o Plano Inclinado Gonçalves, que liga o bairro do Comércio ao Pelourinho, vai operar das 8h às 18h neste domingo.

O acesso no Pelourinho é pela Praça Ramos de Queiroz (ao lado da Casa do Carnaval) e, no Comércio, pela rua Francisco Gonçalves. A tarifa segue gratuita até o fim das obras no Elevador Lacerda. Os demais ascensores estarão fechados.