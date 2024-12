Padroeira da Bahia ganha manto e coroa em celebração deste ano

Manto e coroa confeccionados para a imagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia - Foto: Gabriela Dias Gonçalves / Divulgação

No domingo, 8, é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, a padroeira da Bahia. Como parte das comemorações, ontem, foi realizada a entrega do manto e da coroa que irão adornar a imagem da santa. Além disso, este ano os festejos têm um ingrediente especial: a celebração dos 170 anos da Proclamação do Dogma da Imaculada Conceição da Mãe de Deus.

As peças, confeccionadas pelo estilista Fábio Ítalo com tecidos doados pela devota Conceição Gaspar, foram apresentadas, na noite desta sexta-feira, 6, na Igreja de Nossa Senhora de Conceição da Praia, no Comércio. “Por dentro é de cetim, mas por fora de veludo azul-marinho, com vitrilho e detalhes em rosas”, explicou Maria Gabriela Silva, gestora geral da Irmandade. O trabalho levou cerca de quatro meses para ficar pronto.

A doadora do manto, Conceição Gaspar, há quatro anos contribui com os tecidos. “Hoje, ela passou por um procedimento na coluna e fez questão de contribuir”, acrescentou Gabriela.

Já a coroa, banhada a ouro, com detalhes em pedraria de pérola foi doada por uma devota que, após ser aprovada em um concurso público, quis retribuir. “Ela é muito especial. Possui um detalhe que chamamos de ‘coroa de bala’, com uma bala bem bonita na ponta, o que lhe dá um aspecto único”, destacou a gestora.

Neste ano, a celebração tem um significado especial ao marcar os 170 anos da Proclamação do Dogma da Imaculada Conceição, que reconhece que Maria, mãe de Jesus, foi concebida livre do pecado original. A definição oficial desse princípio de fé foi feita pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854, por meio da bula papal Ineffabilis Deus, reforçando a devoção dos fiéis à pureza e santidade de Maria.

A programação começou no dia 29 de novembro com os novenários. No domingo, a alvorada ocorre às 5h. Em seguida, uma série de missas será realizada ao longo do dia, incluindo a missa, às 8h, presidida pelo cardeal dom Sérgio da Rocha. Após a celebração, a procissão sairá pelas ruas do Comércio. No retorno ao templo, acontece a missa campal. A programação será encerrada com um show do padre Jaciel. Logo após, haverá a bênção do Santíssimo Sacramento.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira