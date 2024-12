Natal no Centro Histórico terá atrações musicais e desfile

Os festejos serão abertos no sábado, 7 - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Com o tema “Salvador, Cidade Natal do Brasil”, o Centro Histórico da capital baiana contará em sua programação natalina com atrações musicais e desfiles, além de poder visitar a Casa de Papai Noel, árvores e presépio. Os festejos serão abertos no sábado, 7, e seguem até 6 de janeiro de 2025.

Nesse período, soteropolitanos e turistas poderão curtir diversas atrações, os festejos serão abertos às 17h, com missa campal no Palco Anunciação (Largo de São Francisco), ministrada pelo cônego Abel Carvalho.

Em seguida, o público poderá curtir um show de drone na Praça Municipal e as passagens da caravana Coca-Cola e de uma parada natalina composta por mais de 700 artistas, carros alegóricos e grupos musicais, pela Rua Chile. Para encerrar as festividades da noite, o padre Jaciel Bezerra fará uma apresentação.

Uma das novidades este ano é a cenografia do Palácio dos Esportes, na Praça Castro Alves. O local será decorado em alusão a um presente natalino que será oferecido à população.

Confira os atrativos do Natal Salvador 2024:

Túnel - Com quase 400 metros de extensão e mais de 25 milhões de microlâmpadas, o túnel de som e luz é o maior corredor contínuo do Brasil. A estrutura iluminada conta com cortinas e colunas de pisca-piscas que apresentam formas, cores e acompanham músicas natalinas, de maneira sincronizada. As luzes são em RGB.

Vila Natalina - Localizada na Praça Municipal, a vila terá barracas de instituições sociais como Irmã Dulce e Apae, projetos apoiados pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), mulheres empreendedoras, além de artesanatos personalizados para comercialização de produtos natalinos. Neste ambiente, serão instaladas peças instagramáveis e um espaço de integração com realização de oficinas de desenho e pinturas para crianças.

Projeções - Ainda nos arredores da Praça Municipal, haverá uma projeção mapeada no Palácio do Rio Branco, decoração cenográfica na Câmara Municipal de Salvador e no Palácio Thomé de Souza. O icônico Palacete do Tira Chapéu receberá uma iluminação cênica especial para o evento natalino.

Presépio - O nascimento de Jesus Cristo e a chegada dos Reis Magos serão representados, este ano, em um presépio instalado na Praça Municipal.

Vila de Multisserviços - Na Praça da Sé, os ambulantes que já atuam no local receberão barracas personalizadas e padronizadas para garantir a uniformidade e identidade visual consistente no evento. Neste local, também ficarão lanchonetes que ampliarão as opções gastronômicas.

Árvore de LED - Também instalada na Praça da Sé, esta árvore é símbolo de tecnologia, modernidade e inovação. Ainda maior, com 30 metros de altura, a estrutura montada em painéis de LED terá projetados conteúdos animados natalinos.

Casa do Papai Noel - Na Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, será instalada uma decoração cenográfica na fachada. Lá, também funcionará a Casa do Papai Noel que promete surpreender os visitantes. O espaço funcionará entre os dias 7 a 26 de dezembro, das 17h às 22h.

Sacadas Musicais – Apresentações de corais ligados a projetos sociais que percorrem as sacadas do Pelourinho. Acontecerá entre 10 a 15 de dezembro, sempre às 18h.

Palco Esperança – Corais infantis formados por alunos de escolas municipais, saindo do adro da Igreja São Pedro dos Clérigos – Terreiro de Jesus. As apresentações serão dias 11,12,13,14,16 de dezembro, às 17h.

Laser Mapping - Projeções mapeadas por laser darão um efeito visual impressionante nas estruturas arquitetônicas das janelas do Terreiro de Jesus e do Cruzeiro de São Francisco.

Cruzeiro de São Francisco - O local vai receber um palco par apresentações artísticas e culturais diariamente, entre os dias 7 e 26. No dia 6 de janeiro de 2025, haverá o encerramento do evento com o show da cantora Manu Dourado.

Descentralização - A decoração do Natal Salvador 2024 será descentralizada. A Praça João Martins, em Paripe, será preparada para acolher a população, com a Casa do Papai Noel e atrações culturais. Outro local beneficiado com a iniciativa será a Praça João Paulo II, na Fazenda Grande II.