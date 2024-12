Trânsito é alterado em Salvador neste final de semana; confira local

Mudanças ocorrem para melhorar a fluidez no tráfego - Foto: Google Maps

Diversos trechos da via e ruas transversais da Estrada do Curralinho passarão por alterações no trânsito neste final de semana para melhorar a fluidez no tráfego. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) afirmou que as mudanças, que terão início no sábado, 7, envolvem inversão do fluxo de veículos, requalificação da sinalização e implantação de novos retornos.

A primeira alteração é a inversão do sentido do trânsito na Estrada do Curralinho no trecho próximo ao Santuário Mãe Rainha Salvador. O condutor que estiver no sentido Av. Paralela deverá seguir pela via da direita. Quem estiver no sentido contrário, trafegará pela faixa da esquerda. Com isso, evita-se o cruzamento de fluxo nas proximidades do acesso à Rua Granja Marazul.

Motoristas que estiverem na Rua Arnaldo Lopes da Silva poderão seguir para o Curralinho virando à direita e, caso queiram seguir para a Paralela, deverão pegar o retorno que ficará localizado quase na interseção com a rua, que também terá o sentido alterado.

Essa inversão do tráfego vai alterar, ainda, o redesenho viário dos acessos da Av. Paralela à Estrada do Curralinho. Três novos retornos serão implantados nessa região para reordenar os fluxos de veículos. O primeiro dará acesso aos condutores que vierem da Estrada do Curralinho para a Av. Luís Eduardo Magalhães. Outro facilitará a chegada dos veículos vindos da Luís Eduardo Magalhães à Av. Paralela no sentido Aeroporto. O terceiro possibilitará que motoristas vindos da Luís Eduardo cheguem na Estrada do Curralinho.

Já na Rua Granja Marazul também haverá inversão do trânsito. A partir do sábado, o fluxo passa a ser no sentido da Av. Prof. Manoel Ribeiro para a Estrada do Curralinho. Condutores que estiverem na Manoel Ribeiro com destino à Paralela poderão subir à Granja Marazul. Motoristas que estiverem na Rua Granja Marazul com destino à Manoel Ribeiro deverão seguir pela Rua Rodolfo Coelho Cavalcante, que permanece em sentido duplo.

Quem está na Estrada do Curralinho pode acessar a Rua Rodolfo Coelho Cavalcante pela rotatória para seguir para a Orla. Já os condutores que estiverem na Rodolfo Coelho Cavalcante e desejarem seguir para a Paralela não poderão utilizar a rotatória que fica na saída da via. A partir de agora, eles passarão a fazer o retorno na Praça dos Lava Jatos, na Estrada do Curralinho. Essa mudança na rotatória visa desafogar o fluxo no sentido Curralinho, já que a direita ficará com o tráfego livre.

Agentes de trânsito vão intensificar as atualizações no local para ordenar o fluxo de veículos e informar sobre as alterações.