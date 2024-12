Samba de São Lázaro retorna em evento-teste nesta sexta-feira

Novos critérios foram estabelecidos em reunião entre representantes e a Transalvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nesta sexta-feira, 6, o tradicional Samba de São Lázaro, que acontece no bairro da Federação, retorna em um evento-teste após ter sido suspenso desde o dia 23 de novembro por reclamação de moradores por conta do nível elevado do som.

Um ofício com a queixa devido ao som, foi protocolado pelo vereador, Duda Sanches (União Brasil) que se reuniu com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e outros órgãos e definiram a realização do evento-teste.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o organizador do evento, Thiago da Silva, disse que o horário ficou estabelecido entre 18h e 22h, mas algumas páginas não oficiais confirmam até à 00h.

Entre os novos critérios estão o cuidado com o som alto, proibição de buzinaço e até uma placa foi colocada no local sinalizando a proibição de festa do tipo ‘paredão’. No final do samba, algumas pessoas continuavam no local com caixas de som e carros com paredão, assim a aglomeração e o som alto permaneciam ao longo da madrugada.

Ainda de acordo com Thiago Silva, muitas pessoas dependem do Samba de São Lázaro para ter renda. “Tem gente que estava cheio de boleto atrasado, conta de luz, água, estava até sem comida para colocar em casa. Quando eu passei a informação que a gente ia fazer o evento teste, muitas pessoas choraram, muitas ligações, as pessoas procurando saber. Com fé em Deus vai dar tudo certo”, completou.

Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Central de Licenciamento de Eventos (CLE), afirmou que “concedeu o alvará de autorização para realização do evento em logradouro público, na sexta-feira (6), das 19h às 22h, de acordo com a legislação vigente”.