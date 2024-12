São Lázaro: moradores, órgãos e organização debatem futuro do evento

Encontro aconteceu na Câmara Municipal de Salvador - Foto: Raphael Muller / AG. A TARDE

Uma reunião na Câmara Municipal discutiu, na tarde desta terça-feira, 26, mudanças no Samba de São Lázaro, evento que acontece às sextas-feiras no bairro da Federação. A festa tem sido alvo de denúncias de moradores de condomínios da região por conta do barulho elevado após as 22h, além de congestionamentos na rua e urina na frente dos prédios.

Na discussão estiveram presentes os organizadores do Samba, representados juridicamente por Alex Cruz, presidente da Frente de Negros e Negras (FNN), moradores dos condomínios, o Major da PM Alcântara, o representante da Transalvador, José Mage, e o vereador Duda Sanches (União Brasil).

Alex Cruz apresentou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) propondo alterações nas regras de funcionamento do Samba. Dentre elas, está o aumento da duração da festa para às 00h, duas horas acima do horário estipulado atualmente.

Entenda o caso:

"O horário que o Samba estabelece tem início de 20h30 até as 00h, com vistas à preservação da ordem pública, controle de poluição sonora e respeitando a legislação, além de assegurar o diálogo com os moradores da região, não só com nós da comunidade de São Lázaro, Calabar e Alto das Pombas, mas também com todos os moradores dos condomínios", declarou.

De acordo com Alex, a mudança diz respeito ao costume dos frequentadores de se deslocarem para a festa às 22h, horário em que atualmente termina. A mudança tem como objetivo beneficiar os vendedores ambulantes que trabalham no evento, já que alguns deles relataram que o faturamento diminuiu após as alterações no evento.

Apesar da discussão nesta tarde, outras reuniões devem ser feitas entre as partes para a chegada em um consenso. A expectativa é que o texto proposto por Alex Cruz seja discutido ao longo das próximas semanas para que o documento possa ser encaminhado aos órgãos públicos.

Por fim, os organizadores relataram que irão manter o Samba de São Lázaro em funcionamento enquanto as reuniões estiverem em andamento. Sendo assim, a festa deve seguir no horário das 20h às 22h.