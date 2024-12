Tradicional em Salvador, Samba do São Lázaro anuncia encerramento definitivo

Recentemente, o evento passou a ser alvo de críticas - Foto: Reprodução

Fim de uma era! O tradicional Samba do São Lázaro, que ocorre todas as sextas-feiras no Largo de São Lázaro, no bairro da Federação, em Salvador, irá encerrar definitivamente as atividades. A decisão foi anunciada neste sábado, 23.

Recentemente, o evento passou a ser alvo de críticas devido a problemas relacionados ao volume do som e congestionamentos na região. A festa começava às 22h e seguia pela madrugada toda.

No início do mês, os organizadores divulgaram que o samba teria seu horário reduzido e alterado para acontecer de 19h às 22h. Mas o encerramento total foi confirmado por meio de nota.

"Agradecemos a todos e todas que estiveram juntos e juntas a nós durante esse período de 3 anos ininterruptos e dizer que mais fortes sempre serão os poderes do povo", diz o comunicado.