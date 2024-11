Após denúncias, Samba do São Lázaro terá novo horário

Alterações foram feitas devido a denúncias - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O tradicional Samba do São Lázaro, que ocorre todas as sextas-feiras no Largo de São Lázaro, no bairro da Federação, em Salvador, terá seu horário reduzido e alterado após ter sido alvo de diversas críticas nas redes sociais, devido a problemas relacionados ao volume do som e congestionamentos na região.

A festa, que se estendia por toda madrugada, agora terá início às 20h e irá terminar às 22h30. Em nota, o samba informou que as alterações foram feitas devido às denúncias feitas ao evento e pedem a compreensão do público.

“Devido às denúncias relacionadas ao nosso samba, venho através deste canal informar a todos que o Samba do São Lázaro tem um novo horário de início. Começará pontualmente às 20:00 e será levado até as 22:30. Desde já, queremos agradecer todo apoio que foi 41ª CIPM tem nos dado. Peço a todos a colaboração e compreensão. Não deixaremos o samba morrer”, diz a nota publicada pelo perfil do samba nas redes sociais.

Nos comentários da publicação, os seguidores comentaram em tom de indignação em relação a novidade. “Duas horas e meia de samba, sacanagem, espero que isso seja regra para toda cidade de Salvador, mas sabemos que não. Pois a intenção deles é acabar com o samba em São Lázaro. Lamentável”, escreveu um usuário.

“Que absurdo, o melhor samba com horário reduzido”, escreveu outro. “Por que quando a festa é popular e de graça tem que acabar nesse horário? A quem o samba estava incomodando? são tantas perguntas”, escreveu mais um frequentador do local.

A decisão ocorreu após o vereador Duda Sanches (UB) oficiar a Prefeitura que o evento tem se prolongado até às 6h. A equipe de reportagem do portal A TARDE entrou em contato com o vereador, que afirmou que recebeu inúmeras denúncias dos moradores da região, relatando “barulho extremo”.

“Eu fui procurado por cerca de 20 síndicos, de vinte 20 diferentes que ficam localizados em Ondina e na Federação, relatando um barulho extremo e que a festa durou até seis horas da manhã. Eu recebi vídeos que mostram desde a situação do som alto, até a questão do impacto de trânsito, com motos fazendo barulho de descarga, carros buzinando, falta de ordenamento de trânsito. Então eu me posicionei para que a gente pudesse achar um entendimento”, afirmou o vereador.

“Uma hora isso ia ter que acontecer, eles iam ter que se adequar porque o samba vem crescendo e para continuar crescendo, para continuar trazendo essa alegria, pulsando cultura, eles iam precisar se adequar porque a quantidade de gente que hoje frequenta é muito grande e o impacto de vizinhança realmente iria em algum momento ser um problema como se tornou”, completou.