Samba de São Lázaro: abaixo-assinado pede volta do evento

Segue suspenso o Samba de São Lázaro, evento tradicional no bairro da Federação, em Salvador. Na terça-feira, 26, organizadores, agentes municipais, representantes da Polícia Militar e moradores dos prédios no entorno do largo se reuniram na Câmara de Vereadores de Salvador para debater o retorno, mas não chegaram a um acordo.

Diante do imbróglio, lideranças do samba criaram um abaixo-assinado em defesa do evento e para que este retorne, e com o horário normal de funcionamento - a festa chegou a ter o funcionamento reduzido para as 22h.

“O Samba de São Lázaro é um importante espaço cultural gratuito, realizado pela comunidade e pequenos empreendedores, que valoriza a cultura negra e periférica de Salvador. Todas as sextas-feiras, o samba leva alegria, união e resistência a quem participa, sendo uma verdadeira celebração da nossa identidade e tradição", afirmam no texto da petição.

De acordo com o texto, essas intervenções prejudicam os pequenos empreendedores que dependem do evento para sustentar suas famílias.

“O Samba de São Lázaro é mais do que um evento. Ele é símbolo de resistência, inclusão e força comunitária. Não podemos permitir que esse patrimônio cultural seja silenciado", dizem.

