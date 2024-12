Criação da Bahia Filmes é aprovada por unanimidade na ALBA

Bahia Filmes pretende impulsionar uma área que já atraiu mais de R$ 160 milhões ao estado - Foto: Reprodução | Freepik

Foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA) o Projeto de Lei 25.532/2024, de autoria do Governo do Estado, que estabelece a criação da Bahia Filmes, primeira empresa estadual dedicada ao audiovisual no Brasil.

Com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico, artístico, cultural, científico e tecnológico do audiovisual, a Bahia Filmes pretende impulsionar uma área que já atraiu mais de R$ 160 milhões ao estado entre 2015 e 2021, segundo o governo.

Para o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, a Bahia Filmes reforça o compromisso do governo com a preservação da memória e identidade do povo baiano. “A Bahia Filmes representa o pioneirismo da Bahia em investir no audiovisual, um dos setores mais relevantes da Economia Criativa. Este foi um compromisso firmado pelo Governo da Bahia, a partir de escuta da demanda histórica da sociedade civil”, afirmou ele, que acompanhou a votação na ALBA.

Agora, o projeto segue para sanção do governador Jerônimo Rodrigues. A Bahia Filmes será vinculada à Secretaria de Cultura (SecultBA), e desempenhará um papel fundamental na atração de investimentos e no estímulo à produção audiovisual. Suas principais funções incluirão:

Captação de recursos junto ao Fundo Setorial do Audiovisual e à Ancine;

Parcerias para distribuição de filmes em cinemas, TV e plataformas de streaming;

Gestão de salas públicas de cinema e apoio à exibição de produções locais;

Atração de produtoras externas para filmagens na Bahia;

Estruturação de novos negócios e incentivos ao setor.

Trajetória e construção do projeto

A criação da Bahia Filmes foi um compromisso assumido no Programa de Governo de Jerônimo Rodrigues em 2022. Em 2023, a SecultBA liderou a implantação do projeto, criando um Grupo de Trabalho que reuniu representantes do poder público e da sociedade civil. Após amplos debates em reuniões e seminários, o texto final foi enviado à ALBA em outubro deste ano.