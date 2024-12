'Moana 2’ tem cena pós-crédito? Veja curiosidades sobre o filme

A Disney está pronta para levar os espectadores de volta às águas do Pacífico com 'Moana 2'. - Foto: Divulgação | Disney

A Disney está de volta às águas do Pacífico com 'Moana 2', a sequência que promete expandir a história da heroína e seu legado. Com uma trama que combina ação, desafios e celebração cultural, o filme traz novos personagens, vilões intrigantes e temas que aprofundam a conexão com o primeiro longa.

O Cineinsite A TARDE já viu o longa e separou os principais destaques e curiosidades. Confira:

1. Uma nova responsabilidade: A missão de encontrar Motufetu

Após os eventos do primeiro filme, Moana é convocada pelos ancestrais para localizar Motufetu, uma ilha lendária que conectava os povos do oceano antes de ser afundada por Nalo, um deus que despreza a humanidade. A missão ganha peso com a ameaça de ruína para sua vila caso os povos do mar não se unam.

Longa estreia nos cinemas brasileiros no dia 28 de novembro | Foto: Divulgação | Disney

2. O Retorno dos favoritos e a chegada de novos rostos



Maui, e os pets de Moana, Hei Hei e Puá retornam para esta nova jornada, agora acompanhados por uma equipe de aliados carismáticos, sendo eles: Loto, uma engenheira energética, Kele, um fazendeiro ancião, e Moni, um superfã do semi-deus Maui. Além disso, entre os destaques do novo longo, está Simea, irmã mais nova de Moana, que adiciona um toque de fofura à trama.

Pets de Moana, Heihei e Puá. | Foto: Divulgação | Disney

3. Desafios épicos e novos antagonistas



Além de Nalo, outros antagonistas como Matangi — personagem misteriosa e enigmática que consegue controlar morcegos — e monstros marinhos testam os limites de Moana. O filme também conta com a volta da tribo Kakamora, dessa vez desempenhando um papel mais importante no longa.

Matangi em 'Moana 2' | Foto: Divulgação | Disney

4. Tradição: A essência da trama



‘Moana 2’ mergulha na rica herança cultural polinésia, mantendo uma conexão com as tradições, enquanto olha para o futuro. Figurinos inspirados em materiais naturais e músicas que ecoam a cultura local reforçam essa autenticidade presente desde o primeiro filme.

Moana e sua irmã, Simea. | Foto: Divulgação | Disney

5. Evolução de Moana



Agora uma navegadora experiente e líder respeitada, Moana precisa equilibrar suas responsabilidades com a vila e o desejo de explorar cada vez mais o oceano.

Moana sente uma vontade cada vez maior de explorar o oceano. | Foto: Divulgação | Disney

6. Música, humor e emoção



Com uma trilha sonora renovada e momentos de humor que encantam crianças e adultos, ‘Moana 2' promete cativar os espectadores. As novas músicas exploram temas de coragem, autoconhecimento, amizade e conexão com a natureza.

Longa estreia nos cinemas brasileiros dia 28 de novembro. | Foto: Divulgação | Disney

7. Referências e nostalgia para os fãs



Os fãs podem esperar várias referências ao primeiro filme, desde conexões espirituais com a avó e seus ancestrais até cenas que resgatam momentos e fazem paralelos com algumas cenas do primeiro longa.

Semi-deus Maui. | Foto: Divulgação | Disney

8. Cena pós-créditos



A presença de uma cena pós-créditos induz aos espectadores que a jornada de Moana e suas aventuras pelo oceano, estão longe de acabar.

'Moana 2' promete várias emoções. | Foto: Divulgação | Disney

'Moana 2' estreia nos cinemas em 28 de novembro de 2024.



Confira o trailer:

*Sob supervisão de Bianca Carneiro