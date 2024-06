Conheça o elenco completo do live-action de “Moana”

Filme será dirigido por Thomas Kail (“Hamilton”) - Foto: Divulgação

O elenco completo do live-action de “Moana” foi revelado. A atriz australiana Catherine Laga'aia (“As Flores Perdidas de Alice Hart”) vai interpretar a protagonista. Dwayne ‘The Rock’ Johnson vai dar vida ao semideus Maui, companheiro de aventura da personagem-título. Ele também dublou o personagem na animação original.

O elenco recém-anunciado inclui o neozelandês John Tui (“O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos”) como o pai de Moana, Chefe Tui; a atriz samoana-neozelandesa Frankie Adams (“The Expanse”) como a mãe da heroína, Sina; e Rena Owen (“Siren - A Lenda das Sereias”), da Nova Zelândia, como a reverenciada Vovó Tala.

“Estou muito animada para abraçar esta personagem porque Moana é uma das minhas favoritas”, disse Laga'aia. “Meu avô vem de Fa'aala, Palauli, em Savai'i. E minha avó é de Leulumoega Tuai, na ilha principal de 'Upolu, em Samoa. Sinto-me honrada por ter a oportunidade de celebrar Samoa e todos os povos das ilhas do Pacífico, e de representar jovens que se parecem comigo.”

O filme será dirigido por Thomas Kail (“Hamilton”). Segundo ele, o longa dará vida de uma forma totalmente nova à história de uma jovem ansiosa por trilhar seu próprio caminho. Celebrando as ilhas, comunidades e tradições dos habitantes das ilhas do Pacífico, a produção começa a ser filmada neste ano. Entre os produtores, estão Dwayne Johnson, Lin-Manuel Miranda (que compôs as canções originais) e Auli‘i Cravalho, que dublou a protagonista na animação de 2016.

Confira o elenco:

Catherine Laga‘aia interpretará Moana | Foto: Divulgação

The Rock será Maui | Foto: Divulgação

Rena Owen fará vovó Tala | Foto: Divulgação

John Tui fará Chief Tui | Foto: Divulgação

Frankie Adams fará Sina | Foto: Divulgação

A trama de “Moana” é situada em um antigo mundo no Pacífico Sul. Em sua jornada em busca de uma lendária ilha, a adolescente Moana une forças ao seu herói, o semideus Maui (Johnson). No caminho, eles encontram criaturas marinhas, mundos submersos e uma antiga cultura.



A animação está disponível no Disney+. Já o live-action está previsto para 10 de julho de 2025.