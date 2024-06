Trailer de Moana 2 bate recorde como o mais assistido da Disney | A TARDE

O aguardado filme de Moana 2 já está fazendo sucesso entre os fãs antes mesmo de estrear. Segundo o Deadline, o trailer da novidade se tornou o mais assistido de uma animação da Disney.

Divulgado na última quarta-feira,29, o primeiro trailer de Moana 2 foi assistido cerca de 178 milhões de vezes em suas primeiras 24 horas. O recorde anterior pertencia a Divertida Mente 2, com 157 milhões; e, antes dele, a Frozen 2, com 116 milhões.

A soma de visualizações é feita a partir de plataformas online como TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat e X, o antigo Twitter. Nas redes sociais, a Disney agradeceu pelo sucesso:

“Obrigado aos fãs ao redor mundo por se juntarem a nós nessa nova viagem, tornando o trailer de Moana 2 no mais assistido de uma animação da Disney de todos os tempos", disse.

Thank you to fans around the world for coming with us on this new voyage, making the trailer for Moana 2 the most viewed animated Disney trailer of all time! November 27th can’t come soon enough… pic.twitter.com/D0gbLfvv7v