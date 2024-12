Acidente entre motos deixa trânsito engarrafado no Acesso Norte

Duas motos se chocaram no início da manhã desta sexta-feira, 6, em Salvador - Foto: Reprodução | TV Bahia

Duas motos se chocaram no início da manhã desta sexta-feira, 6, no final do trecho da BR-324, sentido Avenida Bonocô, uma das entradas para Salvador, no Acesso Norte.

Leia também

>> Exploração sexual de crianças nas estradas expõe drama do país

>> Mãe do segundo jovem baleado por PM diz estar "clamando por justiça"

>>Batida entre carro e moto deixa dois feridos e trânsito travado

Os condutores dos veículos precisaram de atendimento médico, que foi prestado no local por ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). De acordo cm informações da TV Bahia, os motociclistas tiveram várias lesões e foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Por conta do acidente o trânsito está congestionado na região. A colisão também espalhou bastante óleo na pista, causando mais um ponto de atenção para quem trafega no local.