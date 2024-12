Mãe do segundo jovem baleado por PM diz estar "clamando por justiça"

- Foto: Reprodução TV Bahia

A mãe do segundo jovem baleado pelo soldado Marlon da Silva Oliveira em Alto de Ondina afirmou estar "clamando por Justiça". Em entrevista à TV Bahia, Kelly Martins desabafou sobre tudo que aconteceu durante a ação, que vitimou a morte do colega, Gabriel Santos Costa, 17,

"Meu filho ainda se encontra em estado grave. Eu quero justiça, eu estou clamando por justiça. Cadê o governador do estado? Cadê o [secretário de] Segurança Pública? Eu estou clamando por isso, eu quero esse homem preso". A família espera que a Justiça conceda o pedido de prisão preventiva, feito pela Polícia Civil.

O filho de Kelly, Haziel Martins Costa, de 19 anos, segue intenado. Ele estava com Gabriel Santos Costa, 17, quando os dois foram abordados e agredidos pelo policial militar, na madrugada do último domingo (1º), no bairro de Ondina, em Salvador. A ocorrência foi filmada por uma testemunha.

O mais novo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Haziel, atingido no abdômen, braço e antebraço, foi hospitalizado. A família não deu detalhes sobre o estado de saúde do jovem, mas a mãe dele ressaltou que a situação ainda preocupa.

O policial está em liberdade. A Polícia Militar afastou o agente das atividades nas ruas e instaurou um processo administrativo disciplinar para apurar o caso internamente. Em depoimento, o PM admitiu que atirou nos jovens, mas disse ter agido em legítima defesa após uma suposta tentativa de assalto.