Vídeo mostra momento em que jovens são rendidos e baleados em Salvador

Uma testemunha gravou o momento exato da execução. - Foto: Reprodução

Um adolescente foi morto e um jovem foi baleado no Alto de Ondina, em Salvador, na madrugada de sábado para domingo, 1º. Uma testemunha gravou o momento exato da execução.

O registro mostra o momento em que os jovens são rendidos e estão deitados no chão com as mãos atrás da cabeça, quando um homem efetua vários disparos de arma de fogo e sai em um veículo branco. O suspeito não foi identificado.

Leia mais

>> Salvador: homem é assassinado dentro de casa e na frente das filhas

>> Viatura da Transalvador fica destruída após bater em poste; assista

Uma das vítimas, identificada como Gabriel Santos Costa, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra, um jovem de 19 anos, foi socorrido pelo SAMU e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com a Polícia Militar, a 12ª CIPM foi acionada pelo CICOM para verificar um incidente na Rua do Corte Grande, onde os policiais encontraram duas vítimas com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

Veja o vídeo: