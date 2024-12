Salvador: homem é assassinado dentro de casa e na frente das filhas

Valdomiro Cerqueira Júnior, de 37 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem identificado como Valdomiro Cerqueira Júnior, de 37 anos, foi brutalmente assassinado dentro de sua própria residência no bairro de Mussurunga, em Salvador. O crime aconteceu no Setor G e chocou os moradores da localidade na tarde deste sábado, 30.

Segundo informações policiais obtidas pelo Portal A TARDE, Valdomiro foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto estava em casa com as filhas, que presenciaram o crime.

A Polícia Militar relatou que, após serem acionados via Cicom, agentes se deslocaram até o local e confirmaram a ocorrência. “Constatamos a veracidade do fato e, em seguida, solicitamos a presença da perícia e do Rabecão para os procedimentos legais”, informou a corporação.

As investigações sobre o caso estão sob a responsabilidade da Polícia Civil, que buscará esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.