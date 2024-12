Adeus a Paulo: jovem morto em deslizamento em Salvador é enterrado

Paulo Andrade, de 18 anos, morreu após deslizamento na Saramandaia - Foto: Reprodução e Olga Leiria | Ag. A TARDE

Em meio a forte comoção, o corpo de Paulo Andrade, de 18 anos, foi enterrado na tarde deste sábado, 30, no Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador. O jovem, que morreu soterrado pelas fortes chuvas que atingiram Salvador, ficou desaparecido por dois dias após o deslizamento de terra que atingiu a casa onde morava, no bairro Saramandaia, na quarta-feira, 27.

A cerimônia de despedida foi marcada por homenagens emocionadas de familiares e amigos.

A mãe de Paulo, o irmão de 6 anos e um vizinho também foram soterrados, mas resgatados com vida | Foto: Reprodução / TV Bahia

Paulo foi uma das três vítimas que acabaram morrendo por consequência dos temporais que afetaram a capital baiana e região metropolitana. Também morreram Gerson Alexandrino Santos Júnior, de 23 anos, que estava em casa quando a terra deslizou sobre seu imóvel, e Amanda Max Teles da Silva, de 12 anos, que morreu ao cair em um bueiro em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana. Após 48 horas de intensas buscas, o corpo de Paulo foi localizado pelos bombeiros militares e voluntários na manhã de sexta-feira , 29, enquanto ele estava no banheiro da casa no momento do deslizamento.

Apesar de ter sido encontrado pela manhã, o corpo de Paulo foi retirado dos escombros apenas por volta das 18h, após um extenso trabalho de resgate, que durou 57 horas.

A mãe de Paulo, o irmão de 6 anos e um vizinho também foram soterrados, mas resgatados com vida. Os três permanecem hospitalizados, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde deles.