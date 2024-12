Após dois dias, corpo de jovem soterrado em Saramandaia é encontrado

Jovem tinha 18 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após cerca de 40 horas, o corpo jovem de 18 anos soterrado no bairro de Saramandaia em Salvador, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 29. Paulo Andrade estava no banheiro do imóvel no momento do deslizamento que aconteceu na última quarta-feira, 27.

Durante a madrugada, as equipes conseguiram cavar uma parte grande do imóvel. Na manhã desta sexta, as buscas se concentram na área da escada e no corredor do imóvel. Cães farejadores do Corpo de Bombeiros também foram utilizados nas buscas.

O jovem ficou soterrado junto com outras três pessoas, a mãe e o irmão de Paulo conseguiram escapar com vida e foram levados para unidades de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).