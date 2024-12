Bombeiros continuam buscas por jovem em Saramandaia

Bombeiros continuam buscam por jovem em Saramandaia - Foto: Divulgação / CBPM

Bombeiros militares e voluntários permanecem realizando buscas por Paulo Andrade, o jovem de 18 anos que ficou soterrado após um escorregamento de terra na Saramandaia, nesta sexta-feira, 29.

Durante a madrugada as equipes conseguiram cavar uma parte muito grande do imóvel. Na manhã desta sexta às buscas se concentram na área da escada e no corredor do imóvel. Cães farejadores do Corpo de Bombeiros também estão sendo utilizados nas buscas.

O jovem de 18 anos ficou soterrado junto com outras três pessoas, que foram resgatadas com vida e levadas para unidades de saúde pelo Samu, após o imóvel em que estavam ser atingido por um deslizamento de terra na manhã desta quarta-feira, 27.