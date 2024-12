Terceira vítima de deslizamento em Salvador é resgatada

De acordo com a Codesal, o acumulado de chuva em novembro já ultrapassa os 319 mm - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

Mais uma vítima foi resgatada com vida após um deslizamento de terra ocorrido na manhã desta quarta-feira, 27, no bairro de Saramandaia, em Salvador. A pessoa, que sofreu ferimentos, está sendo encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Equipes de resgate continuam trabalhando no local, onde ainda há informações sobre outra pessoa soterrada nos escombros. Ao todo, quatro pessoas foram atingidas pelo deslizamento na localidade. Duas delas já haviam sido resgatadas anteriormente: uma mulher e seu filho, uma criança. A mãe sofreu uma grave lesão na perna e recebeu atendimento imediato.

Além disso, no bairro de Pernambués, na área conhecida como Largo das Baleias, um jovem de 23 anos morreu em outro deslizamento de terra na manhã desta quarta-feira.

Os deslizamentos ocorreram em meio às fortes chuvas que castigam Salvador desde o fim de semana, principalmente nas regiões de Saramandaia e Pernambués. As operações de resgate mobilizam equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de outros órgãos da prefeitura e do governo estadual.

De acordo com a Codesal, o acumulado de chuva em novembro já ultrapassa os 319 mm, sendo que 200 mm foram registrados apenas nas últimas 72 horas. Esse volume é quase três vezes superior à média histórica do mês, que gira em torno de 108 mm.

Os efeitos das chuvas continuam gerando transtornos em várias áreas da cidade, com alagamentos, deslizamentos e risco à população.