Rui Costa presta solidariedade às vítimas da tragédia em Saramandaia

Ministro da Casa Civil, Rui Costa - Foto: Wagner Lopes | Casa Civil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, se solidarizou com as vítimas da tragédia do bairro de Saramandaia, em Salvador, nesta quarta-feira, 27, devido às fortes chuvas. Nas redes sociais, o ex-governador da Bahia disse que recebeu a notícia “com imensa tristeza”.

“Com imensa tristeza, recebi a notícia de que as fortes chuvas que atingem Salvador nesta quarta-feira fizeram uma vítima fatal, além de deixar pessoas feridas e desabrigadas. Minha solidariedade está com as famílias impactadas por essa tragédia”, escreveu o titular da pasta.

Leia mais

>> Marchesini faz alerta sobre Saramandaia: "Risco de novo desabamento"

>> Vídeo: criança de 6 anos soterrada em Pernambués é resgatada com vida

>>Bruno Reis se pronuncia após morte em deslizamento de terra em Salvador

Ao menos, seis casas ficaram soterradas em dois pontos da comunidade, nesta manhã. Na Praça das Baleias, o desabamento parcial de uma casa devido ao deslizamento de terra provocou a morte de um homem, conhecido como Juninho, de 23 anos.

O considerado braço direito do presidente Lula (PT) também afirmou que mantém confiança na gestão do seu sucessor Jerônimo Rodrigues (PT) diante da tragédia.

“Tenho confiança nas equipes do Governo da Bahia, sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e as equipes de saúde seguem prestando todo o suporte necessário neste momento tão difícil”, acrescentou.

O Corpo de Bombeiros está no local e conseguiu resgatar, ao menos, três pessoas, incluindo uma criança, conforme apuração do Portal A TARDE.

Veja post