Marchesini faz alerta sobre Saramandaia: "Risco de novo desabamento"

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) segue trabalhando forte no caso do desastre no bairro de Saramandaia, em Salvador, nesta quarta-feira, 27. Em entrevista ao Grupo A TARDE, o comandante-geral do CBM, Adson Marchesini, deu atualizações sobre o caso e fez um alerta: a área segue com riscos.

De acordo com o coronel, a possibilidade de mais temporais intensos gera preocupação. "O local é perigoso, se voltar a chover é um risco de novo desabamento", explicou.

"A equipe está trabalhando e já retiramos duas vítimas. Estamos prestes a retirar a terceira [vítima] e temos informação ainda de uma quarta [vítima]", completou Marchesini.

O comandante tem expectativa de poder seguir com o resgates para, em seguida, fazer um levantamento detalhado do restante da área. Segundo o militar, todas as pessoas que estão em local de risco foram retiradas, mas ele faz um apelo.

"A gente aproveita para pedir a população que, quando estiver chovendo, que abandone locais de risco. Fechar sua casa, ir para locais seguros e pedir o apoio da Defesa Civil do município", finalizou o comandante.