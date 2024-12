Salvador registra 89 casos de deslizamento de terra nesta quarta-feira

No total, 151 ocorrências já foram registradas pela Codesal - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A capital baiana já registra 89 casos de deslizamentos de terra em diversas localidades. Em registros da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o bairro da Liberdade foi o mais atingido, com 24 ocorrências. Em seguida vem Cabula e Tancredo Neves com 16 ocorrências, e Cajazeiras com 13 casos. Bairros como Pau da Lima, Subúrbio Ferroviário, Itapuã, Barra, Pituba, Valéria e Cidade baixa também registraram ocorrências de deslizamento, mas em menor número comparado aos citados anteriormente.

Outro incidência que acende o alerta são as ameaças de desabamento que já possui 30 registros, com maior incidência de alertas também no bairro da Liberdade, com sete possíveis locais que correm o risco de desabar.

Além disso, ameaça de deslizamento é outra ocorrência que preocupa a população dos bairros de Pau da Lima, Liberdade, Cabula e Tancredo Neves, Itapuã e Ipitanga, Centro e Brotas, Subúrbio e Ilhas, e Valéria, com 24 possíveis incidências.

No total, até a última atualização da reportagem, já foram registradas 176 ocorrências. Desde a noite desta terça-feira, 26, e a madrugada desta quarta-feira, 27, a Codesal vem emitindo sirenes de alerta de evacuação de áreas de risco, além de ter emitido alerta máximo devido ao acumulado de chuva superior a 150 mm e riscos de deslizamentos.