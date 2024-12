Prefeitura reabre abrigos para famílias que moram em áreas de risco

Sirenes em bairros da capital - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Salvador segue em alerta para chuvas fortes, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra nesta quarta-feira, 27. De acordo com o diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, a Prefeitura reabriu abrigos para acolher famílias que vivem em áreas de risco.

"Nas últimas 72 horas foram quase 200 milímetros acumulados. O solo já está bastante encharcado, nós já acionamos sirenes e já abrimos abrigos para recepcionar as famílias nas áreas de risco e pedimos a você que fique atento e não se coloque nesta condição".

Sosthenes destacou que foram registrados mais de 30 milímetros de chuva nos bairros da região norte, como Flamengo, Cassange, Patrícia do Cristóvão, São Cristóvão e também do Subúrbio Ferroviário. Além disso, ele alertou para a necessidade de manter os cuidados e observar qualquer cenário que esteja diferente do rotineiro.



"Se afaste, disque 199 e aguarde a nossa chegada com engenheiros, arquitetos, geólogos para realizar a vistoria e que essa chuva passe e que a vida seja preservada".