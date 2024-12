Chuva em Salvador: Codesal aciona sirenes em bairros da capital

Defesa Civil de Salvador aciona sirenes por causa das chuvas em Salvador - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) anunciou na noite desta terça-feira, 26, que as sirenes das localidades da Baixa do Cacau, no bairro do Lobato, Bom Juá, em Arraial do Retiro, Vila do Picasso e a comunidade do Voluntários da Pátria, ambas em São Caetano, na capital, serão acionadas. A razão são as fortes chuvas que atingem a cidade.

Nesta terça-feira, 26, a Codesal declarou nível de alerta máximo devido acumulado de chuva acima 150mm em 72 horas, devido a previsão de chuva forte a muito forte. O órgão também registrou, no total, 90 ocorrências nas últimas 72 horas.

Em caso de necessidade, a Defesa Civil orienta que os moradores de Salvador acionem o serviço de emergência pelo número 199, disponível 24 horas.