Codesal emite alerta máximo de deslizamento em Salvador

Nesta terça-feira, 26, a Defesa Civil de Salvador (CODESAL) declarou nível de alerta máximo devido acumulado de chuva acima 150mm em 72 horas, devido a previsão de chuva forte a muito forte. O órgão também registrou, no total, 90 ocorrências nas últimas 72 horas.

Entre os casos com mais registros estão as ameaças de deslizamento e desabamento com 53 ocorrências somado aos dois eventos e o deslizamento de terra de fato, já com 22 ocorrências nesta terça-feira.

Já as regiões com mais registros de ocorrências estão Itapuã, Ipitanga, Subúrbio e as Ilhas, Cidade Baixa, Cabula, Tancredo Neves e Pau da Lima. No período de 24h a 72h, o bairro do Saboeiro, registrou 200 mm enquanto no Cabula foi acumulado 197,2 mm os dois bairros apresentaram os maiores volumes de precipitação.

Em caso de necessidade, a Defesa Civil orienta que os moradores de Salvador acionem o serviço de emergência pelo número 199, disponível 24 horas.

Confira abaixo os bairros com maiores volumes de chuva:

