Urgente: prédio desaba na Baixa dos Sapateiros; veja vídeos

Ainda não se sabe se há vítimas - Foto: Reprodução redes sociais

Um prédio desabou na noite desta terça-feira, 26, na Avenida José Joaquim Seabra, Baixa dos Sapateiros, em Salvador.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) já está no local e não houve vítimas. Moradores que vivem em imóveis aos arredores, foram evacuados.

Chuvas na capital

Salvador enfrenta diversos pontos de alagamentos devido a fortes chuvas que caem na cidade desde o final de semana. A Codesal já acionou sirenes em bairros da cidade e emitiu alerta máximo de chuva.

Alertas

Em consequência das fortes chuvas, a Codesal emitiu alertas na noite desta terça-feira para as comunidades de Baixa do Cacau, em São Caetano; do Bom Juá; da Vila Picasso, na Capelinha; de Voluntários da Pátria, no Lobato; e do Calabetão. As sirenes foram acionadas nas regiões e os moradores devem dirigir-se para um local seguro, conforme treinamento prévio da Defesa Civil de Salvador.

Nas últimas 72 horas, o acumulado de chuvas foi acima de 150mm, indicando situação de alerta, nas seguintes regiões: Bom Juá (176mm), Calabetão (152mm), Capelinha / Vila Picasso (154mm), Liberdade / Vila Sabiá / Barão Vila da Barra (173mm), Lobato / Voluntários da Pátria (154mm) e São Caetano / Baixa do Cacau (163mm).

As ocorrências devem ser comunicadas através do número gratuito 199.