Caos! Moradores registram ruas completamente alagadas em Salvador

Rua completamente alagada na Boca do Rio - Foto: Leitor | A Tarde

As fortes chuvas que atingem a capital baiana desde o último sábado, 23, têm causado transtornos como engarrafamentos e fortes alagamentos em diversos bairros. Nesta terça-feira, vídeos recebidos pela reportagem mostram as ruas da Boca do Rio inundadas onde os carros não conseguem transitar.

Em outros vídeos, é possível ver um intenso dilúvio na Rua Nilo Peçanha, no bairro de Calçada, filmado por um motorista de ônibus. Ele ainda flagra um para-choque de carro solto boiando na água, além de um veículo do Sistema de Transporte Complementar (Stec) retornando.

Outra gravação mostra a região do Vale do Canela, próxima à Universidade Federal da Bahia (UFBA). Uma verdadeira 'cachoeira' se forma com o acúmulo da água, onde veículos aparecem transitando lentamente.

Em meio às fortes chuvas que atingem a capital baiana, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta sobre a alteração do nível de operação 'Observação' para 'Atenção', devido ao acumulado de chuva acima de 80mm nas últimas 72h.