Em alerta máximo e debaixo d'água, sirenes são acionadas em Salvador

Entre a noite da última terça-feira, 26, e esta madrugada de quarta-feira, 27, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionou uma série de sirenes em diversas regiões da capital após anunciar alerta máximo devido ao acumulado de chuva acima de 150mm nas últimas 72h.

Entre as áreas mais vulneráveis que receberam o alerta por sirene estão a Baixa do Cacau, no bairro do Lobato, Bom Juá, em Arraial do Retiro, as comunidades no bairro de São Caetano, Voluntários da Pátria e Vila Picasso e Calabetão.

“Nas últimas horas, nós contabilizamos mais de 30 mm nos bairros da região Norte, Flamengo, Cassange, parque São Cristóvão e também no subúrbio Ferroviário. Nas últimas 72 horas foram quase 200 mm acumulados. Já houve deslizamentos de terra, nós já acionamos sirenes, já abrimos abrigos para recepcionar as famílias das áreas de risco”, explicou Sosthenes Macêdo, diretor geral da Codesal.

A Defesa Civil ainda alerta para a permanência de chuvas moderadas e fortes, com o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Em casos de necessidade, o órgão orienta que os moradores de Salvador acionem o serviço de emergência pelo número 199, disponível 24 horas.

A reportagem do Portal A TARDE também recebeu diversos vídeos, de locais diferentes, na manhã desta quarta-feira, 27, que sofrem com alagamentos e tiveram as sirenes acionadas.

