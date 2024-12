Bombeiros lutam para resgatar vítimas soterradas: "Sem resposta"

Corpo de bombeiros realizam resgates em meio as chuvas em Salvador - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE / 27/11/2024

A cidade de Salvador enfrenta dias críticos devido ao volume intenso de chuvas que atingem a capital baiana desde a noite do último sábado, 23. Até esta quarta-feira, 27, o cenário é de preocupação e incerteza, com deslizamentos de terra em diversos bairros, especialmente na Liberdade, e operações de resgate ainda em andamento.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), já foram registradas 89 ocorrências de deslizamentos de terra e um total de 176 incidentes relacionados às chuvas. O bairro de Saramandaia contabilizou um grande acumulado de água, com 336 mm nas últimas 72 horas — mais que o triplo da média histórica para todo o mês de novembro, que é de 108 mm.

Em meio ao caos, os esforços das equipes de emergência se concentram no resgate de duas pessoas ainda soterradas. Segundo o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, uma das vítimas ainda mantém contato com os bombeiros, alimentando a esperança de salvamento. Porém, a outra não responde aos chamados da corporação, gerando apreensão sobre sua condição.

O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“É muito triste observar um cenário como esse, sinistro, com vítimas. As duas primeiras, graças ao bom Deus, saíram com vida. Já estamos em contato com uma das duas vítimas restantes, mas a outra não dá qualquer resposta auditiva. Nós não conseguimos ouvir nenhum tipo de resposta. As operações continuam, e esperamos que todas as vidas possíveis sejam preservadas”, declarou Macêdo.

As ações emergenciais contam com o acompanhamento do prefeito Bruno Reis e da vice-prefeita Ana Paula Matos, além de equipes da Secretaria de Infraestrutura e outros órgãos municipais, que se somam ao Corpo de Bombeiros na tentativa de minimizar os impactos da tragédia.