Chuva: árvores caem em pistas e causam transtorno em Salvador; veja

A chuva segue causando transtornos em Salvador nesta quarta-feira, 27. Além de diversos deslizamentos de terra, a capital baiana também registrou quedas de uma árvores, uma delas em uma via sentido Cajazeiras 5 e outra na Estrada do Derba (BA-528).

Dois vídeos gravados por pessoas que passavam pela via mostram a árvore caída e os motoristas tendo que desviar para conseguir passar. Já na Estrada do Derba, a árvore caiu sobre alguns veículos.

O Portal A TARDE entrou em contato com Secretaria de Manutenção da Cidade (SEMAN), que enviou uma nota. Leia na íntegra:

A Secretaria de Manutenção da Cidade (SEMAN) está com equipes nas ruas desde as primeiras horas desta quarta-feira (27/11), atuando nas ocorrências de queda de árvores e galhos em Salvador. Até às 12h20 foram registradas 16 ocorrências (10 árvores e 6 galhos). O primeiro caso aconteceu no Alto de Ondina, onde parte de uma árvore da espécie Ficus Benjamim.

Esta árvore tombou na madrugada desta quarta-feira, por volta de 05h30, sobre a fiação de energia elétrica, necessitando, portanto de intervenção da Coelba para que a equipe da SEMAN iniciasse a remoção do vegetal em segurança. A árvore tombou por causa do encharcamento excessivo do solo, que provocou o seu pivotamento. Vale ressaltar que o plantio dessa espécie é inadequado para área urbana.

As outras ocorrências de queda de árvores foram na Rua Alagoinhas, no Rio Vermelho; na 3ª Travessa Lídio dos Santos, na Av. San Martin; Rua Dr. Jairo Carneiro de Araújo, no Alto do Cabrito; Rua 4 de Dezembro, no Arenoso; Entrada de Valéria, na curva da AMBEV; Estrada da Paciência, em Cajazeiras; Rua Represa de Pirajá, em Pirajá; e Rua Jardim Santo Antonio, Conjunto Santa Barbara, em Brotas.

Também foram registradas quedas de seis galhos na Av. Tancredo Neves, em frente ao Shopping da Bahia; no bairro de Mata Escura; Rua Wanderley de Pinho, no Itaigara; na Av. Anita Garibaldi, no fundo da TV Record; na Rua Macapá, em Ondina; e na Av. Oceânica, em Ondina.

Deslizamentos

A capital baiana já registra 47 deslizamentos de terra em diversas localidades. Em registros da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o bairro da Liberdade foi o mais atingido, com 18 ocorrências.

Em seguida vem Cabula e Tancredo Neves com oito ocorrências, Centro de Brotas, com seis, Cajazeiras, com seis casos, Pau da Lima, sete. Já no Subúrbio Ferroviário, e em Itapuã dois casos, respectivamente, Barra e Pituba dois casos, Valéria, com três casos e um registro na Cidade Baixa.

Outro incidência que acende o alerta são as ameaças de desabamento que já tem 18 registros, com maior incidência de alertas também no bairro da Liberdade, com quatro possíveis locais que correm o risco de desabar.

No total, até a última atualização da reportagem, já foram registradas 96 ocorrências. Desde a noite desta terça-feira, 26, e a madrugada desta quarta-feira, 27, a Codesal vem emitindo sirenes de alerta de evacuação de áreas de risco, além de ter emitido alerta máximo devido ao acumulado de chuva superior a 150 mm e riscos de deslizamentos.