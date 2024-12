Moradores da Suburbana pedem ajuda após alagamentos

Região sofre com alagamentos frequentes - Foto: Reprodução/Vídeo

As fortes chuvas que caem na capital baiana causaram um grave alagamento no bairro do São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, causando prejuízos para os moradores. Com mais de um metro e meio de água acumulada, centenas de casas foram invadidas, deixando famílias presas em suas residências.

Morador da Rua 1° de Novembro, Jailson Silva revelou em entrevista ao Portal MASSA! que "todo mundo perdeu tudo, geladeira, alimentos. É uma situação de desespero”.

Ao mesmo tempo que o alto volume de água invadia casas, os vizinhos relataram dificuldades para acessar ajuda.

"Estamos tentando entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, mas até agora ninguém chegou", relata Jailson, que está preso em casa, junto a sua família.

Segundo ele, a região sofre com alagamentos frequentes, e mesmo com denúncias recorrentes, a população tem que lidar com a ausência de ações públicas. Jailson acrescentou que fora de sua casa "a água está no pescoço", impedindo que a população saia de suas casas.

"São mais de 400 casas afetadas e todos aqui estão pedindo socorro", reforça.

Questionada pela Defesa Civil (Codesal) sobre essa situação, o órgão respondeu que a "solicitação de vistoria de equipe da Codesal deve ser feita pelo 199".