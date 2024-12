Bruno Reis se pronuncia após morte em deslizamento de terra em Salvador

Prefeito de Salvador, Bruno Reis - Foto: Reprodução

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), se pronunciou, no início da tarde desta quarta-feira, 27, sobre a morte de um homem que foi vítima de um deslizamento de terra, na região do bairro de Saramandaia, após fortes chuvas na capital baiana.

“Foi uma situação específica de uma área e já há a confirmação, infelizmente, de um óbito aqui. As equipes vão retirar os escombros e vão continuar até o final”, declarou o gestor, durante coletiva de imprensa no local, acrescentando ser a primeira morte causada por chuvas em quatro anos. "Sem nenhuma ocorrência, sem perder nenhuma vida.”

“Está entre muitas áreas de risco, nos últimos anos nos protegemos 535 áreas, nunca se investiu tanto na proteção de encostas nessa cidade como nós fizemos."



O deslizamento envolveu casas na Rua Amargosa. Não se sabe quantos imóveis foram atingidos.

Bruno garantiu assistência às famílias afetadas e detalhou soluções. “Todas as famílias aqui serão assistidas. Já preparamos duas escolas aqui no bairro para servir de abrigo provisório, depois naturalmente para o aluguel social. Essa área vai necessitar de uma grande intervenção de engenharia. Hoje a prefeitura tem mapeado todas as áreas de risco da cidade. Contratamos um sistema de R$ 4 milhões que identificou todas as áreas da cidade, quais são as soluções de engenharia área, aqui por exemplo tinha um valor de algo em torno de R$ 11 milhões, solução cortina atirantada”, afirmou.



Conforme o prefeito, desde o último sábado, 23, até esta quarta, choveu três vezes mais do que o previsto no mês todo de novembro. “Aqui na região da cidade choveu desde sábado, 335 mm. [...] Foi a região da cidade que mais choveu.”

O gestor também detalhou que até o momento na cidade houveram duas graves ocorrências, ambas em Saramandaia.



“Uma [ocorreu] aqui na Horta, que foi mais grave, quatro pessoas foram soterradas, uma criança que já retiramos, Heitor, e Paulo e Giana já foram identificados, uma com vida, e estamos tentando localizar a quarta [vítima]. E infelizmente lá na Praia da Baleia teve um incidente com uma intensidade menor, uma proporção menor, mas algo pontual e infelizmente tivemos um óbito. A gente lamenta a perda do irmão soteropolitano que é muito importante para todos nós”, concluiu.