Vídeo: criança de 6 anos soterrada em Pernambués é resgatada com vida

Deslizamento de terra aconteceu na manhã desta quarta-feira, 27 - Foto: Luan Julião / Ag. A TARDE

A criança de 6 anos que estava soterrada após um deslizamento de terra na Rua Amargosa, no bairro de Pernambués, em Salvador, foi retirada com vida do local, na manhã desta quarta-feira, 27. Ao menos quatro pessoas ficaram soterradas no incidente. A mãe do menino também foi retirada com vida do local. Um homem morreu.

Em entrevista ao portal A TARDE, o Coordenador do Samu, Ivan Paiva, que atua no local, afirmou que a criança será encaminhada para o Hospital do Subúrbio.

"Está sendo encaminhada de helicóptero para o Hospital do Subúrbio, as nossas equipes do Samu estão em campo, aguardando as vítimas serem resgatadas, para que proceda a estabilização e os procedimentos necessários, que estamos fazendo aqui. A criança já foi entubada para que ela possa ser transportada com maior segurança".

Leia mais

>> Homem morre após deslizamento em Pernambués; crianças estão soterradas

>> Homem fica soterrado após deslizamento de casas em Saramandaia

>> Salvador registra mais de 50 deslizamentos de terra em manhã de chuva



Sobre o estado de saúde da criança, ele afirmou que, ao que tudo indica, é grave. "Na avaliação inicial é uma criança que precisa fazer avaliação complementar, mas tem algumas razões que indicam gravidade, e a gente está encaminhando para uma avaliação melhor no hospital, para estimar de uma forma melhor a gravidade.

Segundo Ivan, UTIs foram improvisadas na casa de um dos vizinhos para auxiliar nos atendimentos.

"Temos duas casas que nós pegamos e montamos duas minis UTIs, porque como a gente não se estimava, a gente não pegamos uma casa, montamos todo o equipamento, monitor, ventilador, todos os equipamentos dos médios necessários e uma mais próxima a cena. Então a gente está com uma estrutura de saúde montada lá no local para prestar assistência inicial e partir daí transportar com segurança".

Veja momento do resgate: