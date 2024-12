Jerônimo lamenta morte em desabamento e coloca Estado à disposição

Governador se solidarizou com afetados pela chuva na capital - Foto: Feijão Almeida / GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues se solidarizou com os familiares do homem que ficou soterrado após deslizamento de casas em Pernambués, em Salvador, que sofre com as fortes chuvas desde o início da semana.



"Com muita tristeza, recebemos a confirmação de uma vítima fatal, além de casas soterradas e pessoas desabrigadas devido às fortes chuvas que atingem Salvador e outras regiões do estado. Minha solidariedade às famílias impactadas por essa tragédia", escreveu o governador nas redes sociais.

Em agenda institucional em Mairi, o governador informou que deu uma pausa nos compromissos para acompanhar de perto as ações.

"Nossas equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e SESAB já estão trabalhando de forma integrada com o SAMU, prestando todo o apoio para atender as vítimas na capital e em outros municípios da Bahia. Estamos mobilizados para minimizar os impactos e prestar toda a assistência necessária neste momento difícil", afirmou o governador.