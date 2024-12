Deslizamentos em Saramandaia: mãe de criança de 6 anos é resgatada com vida

Mãe de criança de seis anos é resgatada - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Com as chuvas que caem incessantemente, várias ocorrências de deslizamento de terra estão ocorrendo na capital baiana. Um dos mais graves até então foi o que aconteceu em Saramandaia no início da tarde dessa quarta-feira, 27. Uma mulher, mãe de uma criança de seis anos foi retirada dos escombros pelo SAMU.

A vítima, foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, de acordo com Ivan Paiva, coordenador do Samu, a vítima tem uma fratura grave na perna. Até então, duas mortes foram confirmadas.



"Nesse momento, ela precisa ser cuidada. Está com muita dor na perna e precisamos estabilizar a dor nesse primeiro atendimento, para depois ver qual é o procedimento correto", explicou, durante coletiva de imprensa.

Sobre outras vítimas, o coordenador do Samu declarou que ainda aguarda o Corpo de Bombeiros finalizar os demais resgates. "Nossa equipe está habituada com eventos diversos e locais de difícil acesso como estes, então estamos aguardando as demais vítimas serem resgatadas com vida, para prestarmos o atendimento".



Mais cedo, o prefeito Bruno Reis também informou que não havia registro de mortes por deslizamentos desde 2020.



