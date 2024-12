Chuvas em Salvador: secretário da Sempre detalha uso de escolas como abrigos

Júnior Magalhães, secretário da Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), - Foto: Max Haack | Secom PMS

Por conta das fortes chuvas que estão caindo sobre Salvador, várias ações foram tomadas para ajudar a população afetada pelos desastres. Entre elas, as escolas estão sendo temporariamente usadas como abrigos aos afetados.

O secretário da Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, cedeu entrevista ao Grupo A TARDE e deu detalhes dessa operação. Os colégios estão abertos desde terça-feira, 26, para auxiliar as pessoas que residem em áreas de risco.

"Nesse momento nós estamos com 15 escolas abertas, isso já é um protocolo nosso. Nós abrimos 15 escolas para que as famílias possam estar acolhidas durante esse período chuvoso, posteriormente a gente avalia se a família tem condições de retornar para a sua casa; caso não tenha, a gente oferece aluguel social para que ela possa de fato começar a sua vida em outro lugar", iniciou.

De acordo com o secretário, há uma parceria com a Defesa Civil (Codesal) para que uma escola seja aberta toda vez que a sirene da instituição for acionada na capital baiana.

"Então, nessas escolas a gente dá todo o suporte de alimentação para as famílias. Acompanhamento das famílias com psicólogo e assistente social durante esse período, com segurança, com local para a família dormir, pra gente poder tirar elas do risco", explicou.

Júnior Magalhães esteve presente no deslizamento de terra que ocorreu em Saramandaia, que deixou pelo menos qutro pessoas soterradas e nove moradias destruídas, ele ressaltou que a Prefeitura já acompanha a situação e está disposta a oferecer todo suporte.

"A gente já tem uma política de acompanhamento dessas famílias, famílias em áreas de risco, inclusive temos hoje em torno de 3.500 famílias que recebem aluguel social através da Sempre, justamente famílias que nós retiramos das áreas de risco. Além disso a gente tem todo o suporte para a família", finalizou.