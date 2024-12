"Na hora que ele saiu, caiu tudo em cima", diz padrasto de vítima em Saramandaia

Deslizamento deixou soterrados - Foto: Reprodução

Adriano dos Santos, uma das últimas vítimas a serem resgatadas do deslizamento de terra, na localidade de Saramandaia, no bairro de Pernambués, na manhã desta quarta-feira, 27, estava saindo de casa para trabalhar quando foi surpreendido pelos escombros.

Luiz Xavier, padrasto de Adriano, mostrou otimismo com as buscas que seguem acontecendo nesta tarde. "A gente tá rezando aqui para que tudo dê certo para ele sair com vida e saúde".

Em entrevista ao Portal A TARDE, Xavier revelou que quando chove, a caixa d'água do imóvel entope. "Ele ia sair para trabalhar, foi na hora que ele saiu, que caiu tudo em cima dele".

A capital baiana registrou, até às 13h desta quarta, 77 casos de deslizamentos de terra em diversas localidades. Em registros da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o bairro da Liberdade foi o mais atingido, com 22 ocorrências. Em seguida vem Cabula e Tancredo Neves com 13 ocorrências, e Cajazeiras com 12 casos.

Bairros como Pau da Lima, Subúrbio Ferroviário, Itapuã, Barra, Pituba, Valéria e Cidade baixa também registraram ocorrências de deslizamento, mas em menor número comparado aos citados anteriormente.