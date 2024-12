PF deflagra operação “Não Seja um Laranja” contra fraudes bancárias

Segundo a corporação, o grupo operava de forma altamente organizada e sofisticada, explorando brechas no sistema financeiro digital para obter ganhos ilícitos - Foto: Arquivo/Agência Brasil

Uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta, 27, desarticulou esquemas criminosos de fraudes bancárias eletrônicas na Bahia e outros seis estados: RN, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. A operação foi denominada "Não seja um Laranja'

De acordo com a Polícia Federal, as investigações detectaram nos últimos anos um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos de fraudes bancárias.

Ainda segundo a PF, essas pessoas emprestam suas contas bancárias para receber dinheiro de golpes e, em troca, recebem um pagamento. Tais pessoas são conhecidas popularmente como “laranjas”.

No Rio Grande do Norte foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.

A operação apura o envolvimento dos suspeitos em crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, cujas penas podem somar mais de 20 anos de prisão.

A operação contou com o apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), da associação Zetta e Associação Brasileira de Internet (Abranet) e seus bancos e instituições filiadas.