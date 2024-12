"Foi uma cena muito aterrorizante", diz testemunha do deslizamento

Orlean é testemunha do deslizamento de terra de Saramandaia - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Uma das testemunhas do deslizamento de terra que ocorreu em Saramandaia, na quarta-feira, 27, Orlean Soares, 31 anos, deu entrevista ao Grupo A TARDE, e falou sobre os danos que ocorreram devido ao acidente. Ele inclusive contou como seu irmão que se salvou por pouco.

"Já contei doze (casas) na verdade. Inclusive, uma delas foi do meu irmão, que por sorte também não aconteceu o pior com ele, com a minha cunhada. Ele estava com o filho que no dia anterior estava sentindo febre. Aí, nesse dia, ontem, ele foi levar o menino para o médico logo pela manhã, umas oito e meia, mais ou menos. Foi quando ele saiu de casa. Quando ele virou a esquina aqui, foi a hora que o desabou". Relata Orlean.

Leia mais:

>> Moradora de Saramandaia detalha desespero após deslizamento: "Desespero grande"

>> Morador de Saramandaia perde tudo após deslizamento: "Foi perda total"

>> Prefeitura define ações emergenciais contra chuvas em Salvador

Ele agora está abrigando o irmão, a cunhada e o sobrinho. "Ele esta abrigado com a gente no momento. Porque a casa não tem concessão nenhuma de voltar. Até porque não existe mais casa, ficou só lembrança agora. Casa imaginária", falou o supervisor sobre as perdas.

Ainda em entrevista, a testemunha contou como foi acompanhar todo o desabamento de perto. "Foi uma cena muito aterrorizante. Quando eu escutei o estralo que eu olhei, foi a terra já descendo, já vi aquela cena descendo, o barro todo com as árvores, as casas sendo soterradas".

*Repórter do Portal MASSA!