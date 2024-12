Prefeitura define ações emergenciais contra chuvas em Salvador

Bruno Reis e Codesal fizeram reunião nesta quinta - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Secretários e gestores dos órgãos municipais pertencentes ao Sistema de Proteção e Defesa Civil de Salvador se reuniram com o prefeito Bruno Reis, nesta quinta-feira, 28, a fim de definirem ações emergenciais para amenizar os danos das chuvas.

Algumas das medidas incluem a construção de uma contenção na encosta da Rua Amargosa, entre Pernambués e Saramandaia. Além disso, a prefeitura dará inicio a uma segunda drenagem no bairro. A primeira já está acontecendo na Rua Santo Antônio de Pádua.

Um levantamento foi feito para identificar outras áreas serão ajudadas com as intervenções, e também para definir quantas famílias serão amparadas com auxílios emergenciais.

“Neste momento, o mais importante é o apoio às famílias, àquelas que estão nas nossas unidades de acolhimento, que agora vão para o aluguel social. As que sofreram com alagamentos vão receber auxílio emergencial para readquirir todos os seus pertences. Esse é um benefício que nós criamos lá atrás, que podemos indenizar com até três salários mínimos. Nossa equipe continua nas ruas dando toda a assistência”, frisou Bruno Reis.

Salvador foi atingida com o maior volume de chuvas nos últimos 61 anos, em novembro. “Sabemos que há problemas, temos diversos projetos para serem elaborados nesse momento, diversas obras em execução e vamos seguir investindo mais recursos para que nossa cidade seja cada vez mais segura, para que possamos ter uma cidade mais tranquila para quem vive aqui”, completou o prefeito.

Segundo Sosthenes Macêdo, diretor geral da Codesal, o órgão definiu pela manhã protocolos para investida de campo, separando equipes de vistorias para situações de emergência e ordinárias.

Além disso, há grupos designados para vistorias de situações ordinárias – que oferecem algum tipo de risco, mas não são emergenciais -, outros que farão inspeções geotécnicas nos 14 pontos da cidade com Sistema de Alerta e Alarme, e em Saramandaia pela proporção das chuvas que atingiram o bairro na quarta.