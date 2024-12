Coronel Marchesini detalha trabalho de resgate em Saramandaia

Após um deslizamento de terra na manhã de quarta-feira, 27, cinco pessoas ficaram soterradas - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, coronel Adson Marchesini detalhou, durante entrevista ao programa Isso é Bahia da Rádio A TARDE FM, na manhã desta quinta-feira, 28, o trabalho dos bombeiros na tragédia que atingiu a localidade de Saramandaia devido as chuvas em Salvador.

Após um deslizamento de terra na manhã de quarta-feira, 27, cinco pessoas ficaram soterradas: uma morreu, três foram resgatadas e a quinta, o jovem de 18 anos, segue soterrado.

"Desde os primeiros momentos em que o Corpo de Bombeiros tomou conhecimento, de imediato passamos para nosso governador que vem acompanhando de perto. No início da ocorrência, chovia muito. A área é de risco e existia a possibilidade de descer mais terra sobre as casas, inclusive, sobre as equipes que estavam trabalhando, mas graças a Deus as equipes puderam trabalhar. Tivemos um apoio muito importante da comunidade, a qual o Corpo de Bombeiros agradece".

Marchesini ainda salienta que as ocorrências aconteceram em duas localidades distintas. "Nós tivemos dois pontos de ocorrências em Saramandaia. Um já chegamos, infelizmente, com uma vítima em óbito, retiramos ela. O local também tinha risco de novos desabamentos. E o segundo, onde conseguimos resgatar três vítimas com vida. Continuamos trabalhando para retirar a vítima que está no interior do imóvel. Muita terra correu. É um trabalho muito cuidadoso, porque existe a possibilidade de mais terra correr, mas não paramos um momento durante a madrugada", disse.

De acordo com o CBPM, pelo menos 60 agentes estão na localidade procurando pelo jovem, Paulo Andrade, de 18 anos.