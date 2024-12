Salvador registra novembro mais chuvoso dos últimos 61 anos

Rua José Alves de Souza, no Bom Jua, em Salvador (ilustração) - Foto: José Simões | Ag A Tarde

As chuvas têm castigado a capital baiana desde o último sábado, 23, com vários bairros sofrendo com alagamentos e deslizamento de terras. O volume registrado no mês de novembro é o maior desde 1963. De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec/Codesal), já foram registrados 322,3mm até quarta-feira, 27, quando a média histórica para o mês é de 108,22mm.

Ainda segundo a Codesal, foram registrados grandes volumes nos seguintes bairros: San Martin (463,0mm); Retiro (445,4mm); Marechal Rondon (440,0mm); Boa Vista de São Caetano (439,8mm); Pau Miúdo (438,2mm); Mata Escura (433,0mm); Bom Juá (430,8mm); Uruguai (427,8mm); Saramandaia (418,6mm) e Calçada (415,4mm).

Os maiores acumulados foram registrados nas últimas 48h, entre terça-feira (26) e quarta-feira (27), nas seguintes localidades: Marechal Rondon (265,4mm); San Martin (258,6mm); Bom Juá (254,8mm); Boa Vista do São Caetano (254,6mm); Saramandaia (250,2mm); Mata Escura (249,2mm); Retiro (245,2mm); Pau Miúdo (237,4mm); Uruguai (232,8mm) e Calçada (231,2mm).

Nos dias 26 e 27 de novembro de 2024 foram acionadas as sirenes que fazem parte do sistema de alerta e alarme da defesa civil de Salvador nas localidades: Bom Juá; Calabetão; Vila Picasso; Voluntários da Pátria, Baixa do Cacau, Mamede, Irmã Dulce, Bosque Real, Olaria, Moscou, Creche e Mangabeira.