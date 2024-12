Caos no trânsito de Salvador; onde está congestionado após fortes chuvas

- Foto: José Simões Ag. A TARDE

O temporal que atinge Salvador desde a terça-feira, 26, e que permanece nesta quarta, 27, provoca engarrafamentos em toda a capital baiana. Segundo a Transalvador, as localidades mais afetadas são a av. Paralela; trecho da rodoviária; Largo dos Mares; Largo da Calçada; av. Bonocô; e av. San Martin.

Todas essas localidades apresentam trânsito intenso causado por pontos de alagamento.

Além disso, devido ao desabamento de um casarão na Av. JJ Seabra, na Baixa dos Sapateiros, o trânsito está completamente bloqueado no acesso pelo Aquidabã. Para veículos de pequeno porte, a alternativa é utilizar a Av. Joana Angélica, seguir pela Rua Santa Clara do Desterro e descer a Ladeira do Prata, de onde é possível acessar a JJ Seabra após o trecho interditado.

Agentes de trânsito estão no local para organizar o fluxo de veículos, prestar apoio aos demais órgãos envolvidos e orientar os motoristas sobre as mudanças e alternativas no tráfego.

Já no Alto de Ondina, a queda de uma árvore interditou um trecho próximo ao Hospital Jorge Valente. Transalvador e Coelba no local já estão no local. A recomendação é evitar a região.

A Transalvador também informa que, para viabilidade das obras de macrodrenagem realizadas pela Conder, no bairro do Uruguai, desde a quarta (23), está bloqueado o trecho da Rua Araújo Bulcão, nas proximidades da Rua Monsenhor Basílio Pereira.

O fluxo da Araújo Bulcão está reduzido, sendo proibido o tráfego de veículos pesados e ônibus. Barreiras móveis, com sinalização ostensiva de placas e painéis eletrônicos, estão posicionadas nos acessos à via pelas extremidades – encontro com o Caminho de Areia e com a Rua Direta do Uruguai.

O acesso de moradores e veículos de pequeno porte à localidade é acompanhado por monitores de tráfego, sendo possível a passagem por meio das vias transversais e pelas barreiras.