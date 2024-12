Grupo de Apoio a Desastres virá a Salvador por conta das chuvas

Quase 150 deslizamentos de terra foram registrados em Salvador nesta quarta-feira - Foto: Divulgação

Uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) da Defesa Civil Nacional chega a Salvador, nesta quinta-feira (28), com o objetivo de auxiliar a população baiana afetada por chuvas intensas nesta quarta-feira (27). A previsão indica volume de até 60 mm por hora, com risco de mais alagamentos, deslizamentos de terra e outras tragédias.

O caso mais grave ocorreu na localidade de Saramandaia, onde um jovem 23 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram soterradas, mas três foram encontradas com vida.

A ida do Gade para a capital baiana tem como objetivo apoiar as ações de socorro e assistência humanitária e ajudar a Defesa Civil local (Codesal). O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) mantém uma comunicação permanente e diária com agências federais de monitoramento e defesas civis estaduais e municipais.

Rua alagada no bairro da Calçada | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Assim como Saramandaia, o bairro de Pernambués também foi atingido. Equipes da Codesal e do Corpo de Bombeiros seguem na tentativa de resgatar um jovem identificado como Paulo Andrade, de 18 anos.

Quase 150 deslizamentos de terra foram registrados em Salvador nesta quarta-feira, conforme boletim da Codesal. O bairro da Liberdade foi o mais afetado, com 37 ocorrências. Ao todo, foram feitos 302 registros entre deslizamentos, desabamentos e ameaças.