Após tragédia, Bruno Reis decreta situação de emergência em Salvador

Deslizamento de terra no bairro de Saramandaia - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), decretou situação de emergência na capital, em meio às fortes chuvas que atingem a cidade desde sábado, 23. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira, 27.

No documento, o chefe do Executivo municipal explica que a situação se torna necessária devido ao “forte impacto causado pela existência de uma frente fria, iniciada no dia 23/11/2024 com registro de acumulado de chuvas superior a 360mm”.

A capital registrou o triplo de precipitação esperada para este mês de novembro, totalizando 248,4 mm. O normal seria 108,2 mm, de acordo com dados da Defesa Civil da cidade (Codesal).

“Considerando que este volume de precipitações é superior ao triplo esperado para este período do ano, provocando desastres de intensidade nível I, conforme classificação prevista na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE: 1.1.3.2.1.- deslizamento”, diz um trecho do documento.

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) | Foto: Reprodução

O decreto também leva em conta as inúmeras sirenes acionadas nas comunidades da capital baiana, em decorrência do tempo chuvoso.

“Considerando que as fortes chuvas foram responsáveis pelo grande número de solicitações de vistorias dirigidas à Defesa Civil e os graves acidentes ocorridos nessas localidades, inclusive alagamentos de grandes proporções”, diz outra parte do texto.

A medida, segundo o documento, é válida pelo período de 30 dias.

Leia também

>> Em Saramandaia, paróquia recebe doações para vítimas da chuvas

>> Terceira vítima de deslizamento em Salvador é resgatada

>>Jerônimo lamenta morte em desabamento e coloca Estado à disposição

Nesta manhã, o temporal provocou o deslizamento de terra no bairro da Saramandaia, causando o soterramento de ao menos, seis casas. A tragédia ainda resultou na morte de um homem, de 23 anos, identificado como Júnior.

Previsão

A previsão é que as chuvas devem começar a diminur a partir desta quarta-feira, 27. Durante entrevista, o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, confessou que a cidade tem dificuldade de manejar chuvas intensas.

“A tendência é que amanhã, quarta-feira, a intensidade dessa frente fria se reduza, mas ainda com possibilidade de pancadas de chuva e períodos de tempo mais aberto. Isso é muito importante para Salvador, uma cidade com uma geologia extremamente complexa. Temos dificuldades em lidar com chuvas contínuas e intensas”, disse, durante Simpósio na terça, 26.