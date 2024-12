Corpo do jovem soterrado em Saramandaia permanece no local

Estudante foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 29 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após dois dias de buscas, o corpo jovem de 18 anos soterrado no bairro de Saramandaia, em Salvador, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 29. Paulo Andrade estava no banheiro do imóvel no momento do deslizamento, na última quarta-feira, 27. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo permanece no local devido a quantidade de lama e dificuldade de locomoção.

Segundo o relato de familiares e amigos que se reuniram no local para acompanhar as buscas, Paulo tinha acabado de completar 18 anos e havia comemorado seu aniversário na praia na semana anterior. O jovem trabalhava em uma loja de um shopping na capital baiana, a qual foi efetivado após participar do programa Jovem Aprendiz.

Um bombeiro que atuou nas buscas, em entrevista a TV Bahia, afirmou que a informação de que Paulo estaria se comunicando nas primeiras horas após o acidente são falsas.

"Qualquer informação a respeito, nesse momento seria precipitada. Não tivemos qualquer tipo de contato ou resposta do Paulo. Nós tivemos uma informação ainda desencontrada de algumas testemunhas dizendo que ouviram ele falar e outras não. De qualquer forma isso não interferiu no nosso trabalho. O trabalho de busca transcorreu conforme todos os procedimentos e protocolos técnicos de ocorrência, de busca e resgate".

Sobre as principais dificuldades durante os trabalhos, ele destacou que foi o tipo de ambiente. "São estruturas colapsadas, cobertas de lama. É uma área muito instável que a qualquer momento poderia acontecer uma nova movimentação de terra. Então toda a articulação, todo o emprego técnico precisava mitigar a segurança pra não haver mais deslizamentos e ter um resultado eficiente".

"Esse foi um grande trabalho manual na maioria do tempo, com algumas alterações com uso de instrumentos e equipamentos de pequeno porte", completou.

Paulo Andrade foi soterrado junto com a mãe, o irmão de seis anos e um vizinho de 30. As outras três vítimas foram resgatadas com vida e levadas para unidades de saúde da capital baiana. Segundo familiares, os três estão fora de perigo.