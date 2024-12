Plataforma registra 17,8 mil tentativas de fraude na Black Friday

- Foto: Divulgação Procon-RJ

Os golpes online também marcaram presença durante a Black Friday, tentando se aproveitar do aumento nas vendas do comércio eletrônico. Até o meio-dia deste sábado, 30, foram registradas 17,8 mil tentativas de fraudes, todas bloqueadas por sistemas de segurança, evitando um prejuízo estimado em R$ 27,6 milhões. Os dados são da plataforma Hora a Hora, desenvolvida pela Neotrust Confi, em parceria com a ClearSale, empresa especializada em prevenção a riscos.

Apesar do número expressivo, houve uma redução de 22% nas tentativas de fraudes em relação ao mesmo período de 2023. No entanto, o tíquete médio das fraudes subiu 7%, atingindo R$ 1.550,66.

De acordo com a plataforma Hora a Hora, os itens mais vendidos durante a Black Friday foram eletrodomésticos (16,8%), eletrônicos (11,5%), telefonia (10,1%), moda e acessórios (7%) e produtos de ar e ventilação (6,6%).

O público feminino liderou as compras, com 50,4% das transações, enquanto os homens representaram 49,6%. Quanto à faixa etária, o grupo entre 36 e 50 anos foi o mais ativo, responsável por 41,2% das compras. Em seguida, aparecem consumidores de 26 a 35 anos (31,4%), acima de 51 anos (18%) e até 25 anos (9,3%).