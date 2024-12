Jovem de 25 anos é morto a tiros em São Francisco do Conde

O caso está sendo acompanhado pela 21ª Delegacia Territorial de São Francisco do Conde - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Neste sábado, 30, um jovem de 25 anos, identificado como Vanderson Santos de Jesus, foi morto a tiros em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador.

A Polícia Civil informou que o homicídio aconteceu na Avenida Santa Rita. A perícia foi acionada e as guias para remoção do corpo foram expedidas. Investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime, bem como identificar os responsáveis e as motivações. O caso está sendo acompanhado pela 21ª Delegacia Territorial de São Francisco do Conde.